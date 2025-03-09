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موعد ليلة القدر 2025 وعلامات التعرف عليها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد ليلة القدر 2025 وعلامات التعرف عليها

موعد ليلة القدر 2025 وعلامات التعرف عليها
موعد ليلة القدر 2025 وعلامات التعرف عليها
أحمد عفيفي

مع بداية شهر رمضان 2025، يترقب المسلمون موعد قدوم ليلة القدر، لذا يأتي السؤال الأكثر طرحا عبر محرك البحث جوجل حول موعد وعلامات ليلة القدر، حيث تعتبر ليلة مباركة ومقدسة في الإسلام، ومن أهم الليالي في شهر رمضان المبارك.

ليله القدر 2025

وليلة القدر هي الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الليلة التي يغفر الله فيها للصالحين ويكتب لهم أجرًا وثوابًا عظيمًا، وتُقبل الطاعات فيها ويجازى المسلم بثواب أكبر، وتُفتح فيها أبواب الجنة وتُغلق أبواب النار كما جاء في قول الله تعالى: "وَما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ".

موعد ليلة القدر 2025

لا يوجد موعد ثابت لـ ليلة القدر، لكنها تكون في إحدى الليالي الوترية من العشر الأواخر، وهي: ليلة 21 رمضان، وتبدأ من مغرب الخميس 20 مارس 2025 إلى شروق شمس الجمعة 21 مارس 2025.

- ليلة 23 رمضان، وتبدأ من مغرب السبت 22 مارس 2025 إلى شروق شمس الأحد 23 مارس 2025.

- ليلة 25 رمضان، وتبدأ من مغرب الإثنين 24 مارس 2025 إلى شروق شمس الثلاثاء 25 مارس 2025.

- ليلة 27 رمضان، وتبدأ من مغرب الأربعاء 26 مارس 2025 إلى شروق شمس الخميس الخميس 27 مارس 2025.

- ليلة 29 رمضان، وتبدأ من مغرب الجمعة 28 مارس 2025 إلى شروق شمس السبت 29 مارس 2025.

وتكون ليلة 27 رمضان هيا الأرجح لليلة القدر بالنسبة للكثير من العلماء، وفيها يحرص المسلمون على اغتنام هذه الفرصة المباركة لتحقيق الأجر والثواب.

علامات ليلة القدر

يحرص المسلمون على معرفة موعد ليلة القدر 2025 وعلامات التعرف عليها، حيث وردت عدة علامات تدل عليها، أبرزها:

1) شعور المؤمن بالطمأنينة والراحة النفسية.

2) تكون الليلة معتدلة، لا حارة ولا باردة.

3) الرياح تكون ساكنة، والأجواء هادئة.

4) الشمس عند الشروق تكون بلا شعاع، صافية وهادئة.

5) قيل إن الملائكة تصعد إلى السماء بعد الفجر، ما يحجب جزءًا من شعاع الشمس.

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