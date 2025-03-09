غزل المحلة يدعم صميدة قبل مواجهة جنوب أفريقيا اليوم مع منتخب المحليين

حرص الكابتن أحمد مجدي، مدير شئون اللاعبين بنادي غزل المحلة، على زيارة ودعم لاعب الفريق عبد الرحمن صميدة، الذي يستعد للمشاركة مع منتخب مصر للمحليين في المواجهة المرتقبة اليوم أمام جنوب أفريقيا



ونقل مجدي إلى اللاعب دعم مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل، إلى جانب مساندة الجهاز الفني وزملائه في الفريق، متمنيًا له التوفيق وتقديم أداء مميز خلال المباراة.

الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

يستضيف منتخب مصر للمحليين نظيره الجنوب أفريقيا، مساء اليوم الأحد، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب أفريقيا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، أحرز هدف الفراعنة محمد عنتر، لاعب فريق المقاولون العرب.

وتنطلق أحداث مباراة منتخب مصر للمحليين أمام نظيره الجنوب أفريقيا في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قناة "أون سبورت 1"، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويبحث منتخب مصر خلال مواجهة اليوم أمام جنوب أفريقيا عن تحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل إلى الدور المقبل في تصفيات أمم أفريقيا للمحليين 2025، علمًا بأن التعادل السلبي سيكون كافيًا