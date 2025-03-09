بالموسيقى العربية.. ليالي رمضان تتواصل على مسرح 23 يوليو بالمحلة

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، تقديم برنامجها بمسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، ضمن أنشطة ليالي رمضان الثقافية والفنية، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة، للاحتفال بالشهر المبارك.

بدأت فعاليات الحفل الذي أقيم بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بعزف للنشيد الوطني، وقدمت مواهب الغربية باقة منوعة من الأبيات، والقصائد الشعرية، والتواشيح والأدعية الدينية، كما شارك الأطفال بمسابقة في المعلومات العامة.

وقدمت فرقة غزل المحلة للموسيقى العربية العديد من الأغاني الرمضانية والتواشيح الدينية، حيث تغنت الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو الفنان أحمد نفاده، بأغنيات الرضا والنور، برضاك يا خالقي، القلب يعشق كل جميل، وحوي يا وحوي، ولأجل النبي.

وتستمر الفعاليات المنفذة من خلال إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، على مسرح 23 يوليو بالمحلة، حتى يوم الأربعاء المقبل، فيما يستقبل المركز الثقافي بطنطا حفلات ليالي رمضان الثقافية والفنية، بداية من يوم الخميس المقبل، ولمدة 3 ليال متتالية.