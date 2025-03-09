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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل حكيم باشا الحلقة 9.. القبض على مصطفى شعبان

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
سعيد فراج

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة.

 وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أن يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً.

 وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

وبدأت الحلقة التاسعة من مسلسل "حكيم باشا"، بدخول "حكيم- مصطفى شعبان" المقبرة ومعه ولده، ثم أخذ الأموال لشراء المقبرة.

وبعد ذلك علم "غراب- أحمد فهيم" ببيع المقبرة لأحدا غيره، وكان معه "واصل- رياض الخولي" ونجله "شبل- أحمد عبد الله محمود"، وقابلهم "حكيم- مصطفى شعبان" وأخبرهم بأنه هو الذي قام بشراء المقبرة، وعندما ذهب جاء من بعده "سليم- منذر رياحه"، وطلب منه "غراب- أحمد فهيم" بأن يبلغ الشرطة عن تهريب الآثار.

وكما جاء ضمن أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "حكيم باشا"، القبض على "حكيم- مصطفى شعبان" خلال رجوعه بالسيارة ووجدت الشرطة معه الآثار، لذلك تم القبض عليه.

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

وانتهت الحلقة على "حكيم" مصطفى شعبان وهو في القسم، وتذكر عائلته على غناء المطرب طارق الشيخ في إحدى الربعيات، وانتهت الحلقة على قرار ترحيله إلى النيابة غداً.

مسلسل حكيم باشا

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل «حكيم باشا» يومياً علي شبكة قناة «cbc» العامة، في تمام الساعة 7:15 مساءً، حيث أن الإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 3 عصراً، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة «cbc drama»، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحاً.

وكما أن يعرض يومياً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحاً، والإعادة الثانية 9:30 صباحاً، والإعادة الثالثة 1:15 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

مسلسل حكيم باشا

وجدير بالذكر بأن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

مصطفى شعبان أحمد فهيم حكيم باشا مسلسل حكيم باشا رياض الخولي أحمد عبد الله محمود

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