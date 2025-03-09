أحمد موسى: يجب ألا ننسى جرائم جماعة الإخوان الإرهابية

علق الإعلامي أحمد موسى، على الأحداث الجارية في سوريا، لافتا إلى أن ما يحدث في سوريا من اقتتال خطير جدا.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "المسلحون في سوريا يهددون ويروعون المواطنين داخل منازلهم في الساحل السوري".

وتابع: "ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من جحيم سوريا.. وجماعة الإخوان الإرهابية هددت بقتل الشعب المصري من أجل البقاء في السلطة".

وأشار: "جماعة الإخوان الإرهابية كانوا يطلقون النار على المواطنين من فوق كوبري أكتوبر"، مشددا أنه يجب أن نتذكر دائما جرائم جماعة الإخوان الإرهابية.



وأكد أنه يجب أن لا ننسي جرائم جماعة الإخوان الإرهابية.. ويجب أن نتذكر دائما كيف اقتحم الإخوان الإرهابيين أقسام الشرطة، ويجب أن لا ننسي كيف كان الإخوان الإرهابيين يلقون الأبرياء من فوق أسطح المنازل.

