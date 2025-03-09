محافظ الإسماعيلية يبحث مع نائب وزير النقل تطوير منظومة النقل بالمحافظة

استقبل محافظ الإسماعيلية أكرم محمد جلال ، اليوم بمكتبه ، نائب وزير النقل ماجد محمد عبد الحميد ، بحضور نائب محافظ الإسماعيلية أحمد عصام الدين.



وذكرت محافظة الإسماعيلية ، في بيان صحفي ، أن اللقاء تناول مجموعة من المقترحات التي تهدف الى تطوير منظومة النقل العام بالمحافظة.



وأوضح المحافظ أن المواطنين في الإسماعيلية لهم احتياجات خاصة في وسائل النقل نظرا لطبيعة الوظائف والمهن ، ما يستوجب مراعاتها عند تطوير نظم النقل الجماعي ، وأكد على أهمية توفير وسائل مواصلات مريحة ورخيصة تلبي احتياجات كافة الأُسر ، مشيرا إلى سعيه لتوفير وسائل نقل مناسبة للعمالة في المراكز والقرى لتقليل الحوادث الناجمة عن النقل غير المرخص.



ونوه بما شهدته شبكة الطرق والنقل في الإسماعيلية خلال السنوات الماضية من تطوير ، مؤكدا على ضرورة استمرارية تطويرها لربط المراكز ببعضها بشكل أفضل.



وأضاف أن المحافظة تمر بمرحلة حراك اقتصادي جديد يتطلب التفكير المستقبلي في كافة الخدمات بما فيها النقل الجماعي ، لا سيما مع المشروعات والاستثمارات المتزايدة التي تشهدها المحافظة ، ودعا إلى استحداث مسارات تخدم المواطنين وتحقق مصالحهم ، مشيرا إلى الاستراتيجيات المتبعة في إطار خطة الدولة لتعمير سيناء والاتجاه نحو الشرق.