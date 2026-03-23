مفاجأة إيجي بست.. عصام عمر ضمن فريق إنتاج الفيلم

نشر الفنان عصام عمر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام صورة للافتة تحمل اسمه كExecutive Producer خلال حضوره العرض الخاص للفيلم إلى جانب فريق العمل. كما ظهر اسمه بالفعل في تتر الفيلم كمنتج تنفيذي . ‎

وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في مسيرة عصام عمر المهنية، إذ تمثل دخوله مجال الإنتاج الفني إلى جانب التمثيل، في تجربة جديدة تكشف عن جانب مختلف من نشاطه داخل صناعة السينما. ويُذكر أن لقب Executive Producer ليس غريبًا على صناعة السينما العالمية، حيث حمله عدد من نجوم الصف الأول في هوليوود، مثل براد بيت وليوناردو دي كابريو، الذين شاركوا في إنتاج عدد من الأعمال السينمائية إلى جانب بطولاتهم التمثيلية. ويأتي فيلم إيجي بست ضمن سلسلة من النجاحات التي يحققها عصام عمر خلال فترة قصيرة، حيث يعد ثالث مشروع يشارك فيه خلال أقل من عام ويحقق صدى واسعًا لدى الجمهور. ويخوض الفيلم بالتعاون مع المنتج طارق نصر، في ثاني تعاون يجمع بينهما بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل بطل العالم الذي لاقى نجاحاً واسعاً قبل الموسم الرمضاني. كما شهدت الفترة الأخيرة حضورًا لافتًا لعصام عمر على الساحة الدرامية، من خلال مشاركته في مسلسل "عين سحرية" الذي عُرض في موسم رمضان وحقق ردود فعل إيجابية. وخلال العرض الخاص للفيلم، حضر عصام عمر لدعم أبطال العمل، وعلى رأسهن أحمد مالك ومروان بابلو، قبل أن يكتشف الحضور مفاجأة ظهوره ضمن فريق إنتاج الفيلم كـ Executive Producer في أول تجربة له بهذا المجال.