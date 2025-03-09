أحمد موسى: أهل الشر لا يريدون التقدم لمصر.. والشعب لديه الوعي الكامل بالمخططات|فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أهل الشر لا يريدون التقدم لمصر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الشعب لديه الوعي الكامل بمخططات أهل الشر"، معلقا: "شعب مصر لديه الوعي الكامل ويعرف من مع البلد ومن ضد البلد".

وأكد أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي انحاز للشعب المصري في ثورة 30 يونيو 2013، لافتا: "لجيش والشرطة انحازا للوطن وللشعب فى ثورة 30 يونيو 2013".

وشدد أنه يجب أن لا ننسي جرائم جماعة الإخوان الإرهابية.. ويجب أن نتذكر دائما كيف اقتحم الإخوان الإرهابيين أقسام الشرطة، ويجب أن لا ننسي كيف كان الإخوان الإرهابيين يلقون الأبرياء من فوق أسطح المنازل.

