أحمد موسى: الرئيس السيسي انحاز للشعب المصري في ثورة 30 يونيو 2013

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي انحاز للشعب المصري في ثورة 30 يونيو 2013.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الجيش والشرطة انحازا للوطن وللشعب فى ثورة 30 يونيو 2013".

وأكد أنه يجب أن لا ننسي جرائم جماعة الإخوان الإرهابية.. ويجب أن نتذكر دائما كيف اقتحم الإخوان الإرهابيين أقسام الشرطة، ويجب أن لا ننسي كيف كان الإخوان الإرهابيين يلقون الأبرياء من فوق أسطح المنازل.



وتابع: "ثورة 30 يونيو انقذت مصر من جحيم سوريا.. وجماعة الإخوان الإرهابية هدتت بقتل الشعب المصري من أجل البقاء في السلطة".