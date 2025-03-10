فهد البطل الحلقة 9.. صدام كبير بين أحمد العوضي وغلاب الجارحي

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل فهد البطل، وقوع شجار كبير بين أحمد العوضي وعمه غلاب الجارحي في الصعيد.

وكاد فهد البطل، أن ينتقم لوالده ويقتل عمه لولا تدخل الغفر وتوفيق التمساح الذي فض الاشتباك بينهما.

وأقنعت راوية شقيقيها فهد بالتقدم لخطة كناريا ، فيما عرض ريكو على شقيقة صديقه بالزواج منها وقبلت.



وطلب فهد ، من صديقه ريكو الابتعاد عن شقيقته راوية في الوقت الذي تحاول فيه آسيا التخلص من ورطة حملها.

وقال أحمد العوضي، في تصريحات تلفزيونية، إنه سعيد بالتعاون مع كارولين عزمي التي شاركته نجاح مسلسله السابق ويكرران التعاون سويا لتكون شقيقته التي يدافع عنها.



مسلسل فهد البطل من الأعمال الرمضانية المنتظرة هذا العام، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.