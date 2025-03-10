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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

متوسط سعر اليورو اليوم الإثنين

سعر اليورو
سعر اليورو
علياء فوزى

يستعرض "صدى البلد" سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في عدد من بنوك القطاعين العام والخاص في مصر، خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 10مارس 2025.

أسعار اليورو في البنوك اليوم الإثنين

سجل سعر اليورو  مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الإثنين

54.80 جنيه للشراء.

55.22 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو  مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين

54.54 جنيه للشراء.

55.18 جنيه للبيع.

وصل سعر اليورو أمام الجننيه المصري في بنك مصر اليوم الإثنين

54.54 جنيه للشراء.

55.18 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو في أمام الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم الإثنين

54.54 جنيه للشراء.

55.19 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجارى الدولى اليوم الإثنين

54.53 جنيه للشراء.

55.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الإثنيند

54.63 جنيه للشراء.
52.29 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري  في بنك البركة اليوم الإثنين

54.54 جنيه للشراء.

55.18 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو امام الجنيه المصري في بنك قناة السويس اليوم الإثنين

54.53 جنيه للشراء.

55.18 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين

54.78 جنيه للشراء.
54.94 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو  مقابل الجنيه المصري في بنك أتش أس بي سي اليوم الإثنين

54.55 جنيه للشراء.
54.48 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو  مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الإثنين

54.26 جنيه للشراء.
55.18 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء اليورو اليوم الإثنين 

 54.80جنيه للشراء 

أقل سعر لبيع اليورو اليوم الإثنين 

 54.87جنيه للبيع 

متوسط سعر بيع اليورو اليوم الإثنين 

54.80 جنيه 

سعر اليورو في الجمارك اليوم الإثنين 

54.27 جنيه 

ويعد اليورو هو مفتاح التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويؤثر على السلع والخدمات من الآلات إلى المنتجات الاستهلاكية.  

وتؤثر التقلبات في أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري على تكلفة الواردات الاوروبية في مصر. وتستخدم 19 دولة في الاتحاد الأوروبي اليورو وهو ثاني أكثر العملات تداولاً على مستوى العالم.

بنك مصر الجنيه المصري سعر اليورو البنك الأهلي بنك الإسكندرية

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