عطية الله خارج الحسابات.. الأهلي يفاضل بين ثنائي الزمالك لاختيار بديل معلول

بعدما أغلقت إدارة الأهلي ملف تجديد إعارة المغربي يحيى عطية الله في وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، والتأكيد على تواجد التونسي علي معلول، بدأ المدرب البحث عن لاعب جديد، ليكون بديلا للدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كولر يستقر على لاعبين فقط لاختيار أحدهما

نظرا لانشغال لجنة الكرة بالنادي الأهلي، بكأس العالم للأندية، وضعت اللجنة عددا كبيرا من الأسماء أمام السويسري مارسيل كولر المدير الفني، من أجل المفاضلة بينهما لضم أحدهم لخلافة معلول في الفريق الأحمر.

وأخرج السويسري من بين الاسماء لاعبين فقط، يميل بشكل أكبر إلى التعاقد مع أحدهما، الأول اللاعب محمد حمدي الظهير الأيسر لـ نادي إنبي والمُعار لصفوف نادي الزمالك في الوقت الحالي، والثاني هو ظهير الزمالك المغربي محمود بنتايج.

ما هي ملاحظات كولر على اللاعبين؟

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن السويسري مارسيل كولر يرى أن محمد حمدي يمتلك إمكانيات كبيرة، وقادر على إحداث الإضافة المطلوبة داخل القلعة الحمراء، رغم قلة مشاركاته في الوقت الحالي مع الزمالك.

وأضاف المصدر، أن السويسري مارسيل كولر أبدى تحفظه على فكرة التعاقد مع محمود بن تايج الظهير الأيسر بـ نادي الزمالك والمُعار من نادي سانت إيتيان الفرنسي، نتيجة عدم قناعته بدوره الدفاعي، رغم إمكانياته المميزة على المستوى الهجومي.

ويرى كولر، أن هناك لاعبين أجانب أفضل من نجم الزمالك الحالي يمكن التعاقد معهم، خاصًة في ظل رغبتهم بالمشاركة بكأس العالم للأندية، حيث أبلغ وكيل اللاعب إدارة الأهلي بترحيبه بالانتقال إلى صفوف الفريق الأحمر، ما قد يجعل الأهلي يدخل على الخط، خاصة إذا رأى الجهاز الفني إمكانية الاستفادة من اللاعب.

هل يعود يحيى عطية الله إلى ناد مغربي؟

كشفت تقارير إعلامية مغربية، أن نادي الوداد الرياضي، دخل في مفاوضات مع يحيى عطية الله، الظهير المغربي، تمهيدًا لضمه على سبيل الإعارة بنهاية الموسم الحالي.

ونقل موقع “SPORT7”، أن نادي الوداد يسعى لاستعارة عطية الله من ناديه الأصلي، سوتشي الروسي، خاصة بعد أن رفض النادي الأهلي تفعيل بند الشراء الدائم للاعب بسبب عدم اقتناع المدرب مارسيل كولر بإمكانياته الفنية والبدنية، إضافة إلى تكلفته المالية المرتفعة.

وأشار الموقع إلى أن نادي الوداد يهدف إلى تعزيز صفوفه بعطية الله، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر انطلاقها منتصف يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل عدم رضا موكوينا، المدير الفني للفريق، عن أداء كل من بوشتة وزكريا ناسيك في مركز الظهير الأيسر.