قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
افتكروا الـ30 نقلة في آخر ماتش.. عمرو أديب يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل مباراة القمة
عاطل يشهر سلاحه في وجه أمن استقبال مستشفى المحلة العام والأمن يضبطه
لن نسمح لترامب بالانتصار.. أول تعليق لرئيس وزراء كندا المقبل
قرار تجميد المنح الدراسية يترك آلاف الباحثين عالقين في أمريكا وخارجها
حملات مسائية لردع المخالفين.. رفع 1600 حالة أشغال للمقاهي بحدائق الأهرام
مسلسل الأميرة الحلقة 9.. مشاجرة عابد عناني ونيقولا معوض
خالد جاد الله: الأهلي لا يملك سوى الفوز على الزمالك.. والشناوي الخيار الأفضل
الحلقة 10 مسلسل إش إش .. مي عمر تتردد بين الانتقام ومشاعرها
الأزهر يعلن عن إصدار أول مصحف مرتل بأصوات 20 طالبا.. فيديو
محمد صلاح: بنتايك أفضل من علي معلول الآن.. والزمالك الأقرب للفوز بالقمة
عطية الله خارج الحسابات.. الأهلي يفاضل بين ثنائي الزمالك لاختيار بديل معلول
حقيقة زيادة الإيجار القديم 15%.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عطية الله خارج الحسابات.. الأهلي يفاضل بين ثنائي الزمالك لاختيار بديل معلول

علي معلول
علي معلول
خالد يوسف

بعدما أغلقت إدارة الأهلي ملف تجديد إعارة المغربي يحيى عطية الله في وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، والتأكيد على تواجد التونسي علي معلول، بدأ المدرب البحث عن لاعب جديد، ليكون بديلا للدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كولر يستقر على لاعبين فقط لاختيار أحدهما

نظرا لانشغال لجنة الكرة بالنادي الأهلي، بكأس العالم للأندية، وضعت اللجنة عددا كبيرا من الأسماء أمام السويسري مارسيل كولر المدير الفني، من أجل المفاضلة بينهما لضم أحدهم لخلافة معلول في الفريق الأحمر.

وأخرج السويسري من بين الاسماء لاعبين فقط، يميل بشكل أكبر إلى التعاقد مع أحدهما، الأول اللاعب محمد حمدي الظهير الأيسر لـ نادي إنبي والمُعار لصفوف نادي الزمالك في الوقت الحالي، والثاني هو ظهير الزمالك المغربي محمود بنتايج.

ما هي ملاحظات كولر على اللاعبين؟ 

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن السويسري مارسيل كولر يرى أن محمد حمدي يمتلك إمكانيات كبيرة، وقادر على إحداث الإضافة المطلوبة داخل القلعة الحمراء، رغم قلة مشاركاته في الوقت الحالي مع الزمالك.

وأضاف المصدر، أن السويسري مارسيل كولر أبدى تحفظه على فكرة التعاقد مع محمود بن تايج الظهير الأيسر بـ نادي الزمالك والمُعار من نادي سانت إيتيان الفرنسي، نتيجة عدم قناعته بدوره الدفاعي، رغم إمكانياته المميزة على المستوى الهجومي.

ويرى كولر، أن هناك لاعبين أجانب أفضل من نجم الزمالك الحالي يمكن التعاقد معهم، خاصًة في ظل رغبتهم بالمشاركة بكأس العالم للأندية، حيث أبلغ وكيل اللاعب إدارة الأهلي بترحيبه بالانتقال إلى صفوف الفريق الأحمر، ما قد يجعل الأهلي يدخل على الخط، خاصة إذا رأى الجهاز الفني إمكانية الاستفادة من اللاعب.

هل يعود يحيى عطية الله إلى ناد مغربي؟

كشفت تقارير إعلامية مغربية، أن نادي الوداد الرياضي، دخل في مفاوضات مع يحيى عطية الله، الظهير المغربي، تمهيدًا لضمه على سبيل الإعارة بنهاية الموسم الحالي.

ونقل موقع “SPORT7”، أن نادي الوداد يسعى لاستعارة عطية الله من ناديه الأصلي، سوتشي الروسي، خاصة بعد أن رفض النادي الأهلي تفعيل بند الشراء الدائم للاعب بسبب عدم اقتناع المدرب مارسيل كولر بإمكانياته الفنية والبدنية، إضافة إلى تكلفته المالية المرتفعة.

وأشار الموقع إلى أن نادي الوداد يهدف إلى تعزيز صفوفه بعطية الله، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر انطلاقها منتصف يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل عدم رضا موكوينا، المدير الفني للفريق، عن أداء كل من بوشتة وزكريا ناسيك في مركز الظهير الأيسر.

ثنائي الزمالك بديل معلول المغربي يحيى عطية الله الأهلي عطية الله خارج الحسابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المهندسة الراحلة فاطمة عبد الحليم وسط زميلاتها

رحيل موجع.. آخر ما قالته المهندسة فاطمة عبدالحليم قبل وفاتها بالسعودية

ظاهرة جوية تضرب البلاد بعد الموجة القاسية.. ماذا يحدث في طقس الغد؟

ظاهرة جوية تضرب البلاد بعد الموجة القاسية.. ماذا يحدث في طقس الغد؟

رئيس مجلس الوزراء

قرار جديد للحكومة عن مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج

أسعار السلع التموينية في مارس

رسميا| موعد صرف زيادة دعم بطاقة التموين رمضان 2025 .. وهذه قائمة الأسعار

المهندسة الراحلة فاطمة عبد الحليم سلطان

مأساة المهندسة فاطمة وعائلتها.. ذهبوا لأداء لعمرة فماتت هي وأمها وشقيقها دخل العناية

بأجر كامل.. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 لموظفي القطاع الخاص والحكومي

بأجر كامل .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 لموظفي القطاع الخاص والحكومي

المهندسة الراحلة فاطمة عبد الحليم

ماتوا في حادثة بالسعودية.. رحيل موجع للمهندسة فاطمة عبد الحليم ووالدتها

حالة الطقس

الحرارة هتوصل 30| موعد نهاية الشتاء وأمشير ..ومفاجآة عن طقس آخر رمضان

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

محافظ القاهرة يهنيء الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

قافله لحوم

الدقهلية .. قافلة سيارات اللحوم المخفضة تجوب مركز ومدينة شربين غدا

محافظ سوهاج الدكتور عبد الفتاح سراج

محافظ سوهاج: يوم الشهيد تأكيد على وفاء الوطن لتضحيات أبطاله

بالصور

مسلسل الكابتن الحلقة 10.. نحس طاطا يفسد كتب كتاب حسام

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

ظهور خاص للراحل صالح العويل فى الحلقة التاسعة من مسلسل جودر2

ياسر جلال وصالح العويل
ياسر جلال وصالح العويل
ياسر جلال وصالح العويل

مسلسل جودر2 الحلقة9.. تارا عماد تسرق جواب عمها وتعطيه لـ نور

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

هل ينخدع أحمد عبد الوهاب في حبه لمريم الخشت في مسلسل كامل العدد ++؟

أحمد عبد الوهاب ومريم الخشت
أحمد عبد الوهاب ومريم الخشت
أحمد عبد الوهاب ومريم الخشت

فيديو

تامر حسني ومي عز الدين

أغلى الناس.. تامر حسني يوجه رسالة لمي عز الدين بسبب قلبي ومفتاحه‎

شادي شامل

شادي شامل يثير الجدل بتصريحاته عن الحجاب والالتزام الديني في رمضان

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة| صور

ميار الببلاوي

اتعملي سحر ودا سبب فشل زيجاتي .. ميار الببلاوي تكشف سرا لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: هل يلتئم الجرح ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الاجتهاد المتجدد: ضرورة فقهية لتجسيد المؤتلف الإسلامي الفاعل

المزيد