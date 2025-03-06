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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غموض موقف الرابطة| إجراء قرعة مجموعتي الدوري.. والأهلي والزمالك 11 مارس

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
خالد يوسف

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، صباح اليوم الخميس، جدول مباريات المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء المرحلة الأولى أمس الأربعاء، حيث يواجه الاهلي بيراميدز، في الجولة الثانية يوم 13 إبريل من الشهر المقبل ومن قبلها مواجهة القمة أمام الزمالك يوم 11 مارس الجاري .

غموض في موقف رابطة الأندية

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة عدم الإعلان عن موعد الجولة التاسعة والأخيرة من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز، بناءً على موقف الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات الإفريقية أو الفرق المتنافسة على عدم الهبوط للدرجة الأدنى .

ومن المقرر أن ينتهي الدوري المصري في نهاية شهر مايو المقبل، حيث إن الجولة الثامنة سيتم اقامتها أيام 24 و 25 و 26 و 28 مايو .

لقاء قمة بين القطبين بعد أقل من 20 يوما

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، عن مواجهة الزمالك للأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري  يوم 11 من شهر مارس الجاري، في التاسعة والنصف باستاد القاهرة الدولي .

يأتي اللقاء بعد أقل من 20 يوما من لقاء الفريقين يوم 22 فبراير، والذي انتهى بالتعادل بأقدام المغربيين أشرف بن شرقي ومحمود بن تايج.

وتقرر انطلاق مباريات الدور الثاني للدوري يوم 11 مارس الجاري على مدار 3 أيام.

مجموعتان في الدور الثاني 

تم تقسيم الدور الثاني لمجموعتين، تضم الاولي 9 فرق تنافس علي لقب الدوري، ومجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية، وهي بيراميدز ـ الاهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الاهلي ـ سيراميكا كليوباترا ـ فاركو ـ بتروجت ـ حرس الحدود .

بينما تضم المجموعة الثانية، التي تنافس للهروب من شبح الهبوط، حيث يهبط فريقان هذا الموسم، وجاءت الفرق التسعة كالتالي «زد ـ طلائع الجيش ـ سموحة ـ الاتحاد السكندري ـ الجونة ـ غزل المحلة ـ الإسماعيلي ـ انبي ـ مودرن» .

الاهلي وبيراميدز رابطة الأندية المحترفة غموض موقف الرابطة قرعة مجوعتي الدوري الأهلي يواجه الزمالك

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