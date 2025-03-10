قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شروط جديدة للتعيينات..قانون العمل يفتح الباب لمناخ وظيفي آمن بالقطاع الخاص
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 10 مارس 2025
مواقيت الصلاة وموعد الإفطار في اليوم العاشر من رمضان
بدر عبد العاطي: المؤسسات الإعلامية تلعب دورًا بارزًا في الدفاع عن المصالح الوطنية
براتب شهري 41 ألف جنيه.. فرص عمل بالخليج للمصريين
هيئة الدواء: 55% من مبيعات المضادات الحيوية في مصر تتم بدون وصفة طبية
الدردير متغزلا في نبيل دونجا: أغلي من الياقوت
إصابة جديدة تضرب نيمار الزجاجي مع سانتوس
جولة مفاجئة لوزير التعليم في مدارس الفيوم لمتابعة انتظام امتحانات مارس
وزير الصحة: مصر من أوائل الدول في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات
أمطار خفيفة وتحذير لهذه المحافظة.. حالة الطقس اليوم الإثنين 10 مارس
ملحمة بطولية.. وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إصابة جديدة تضرب نيمار الزجاجي مع سانتوس

نيمار
نيمار
محمد السعيد

تعرض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي سانتوس، لإصابة جديدة حرمته من المشاركة ضد كورينثيانز في نصف نهائي بطولة كأس “باوليستا”، أمس الأحد.

وعانى نيمار، من إصابة في الفخذ الأيسر، جعلته على مقاعد البدلاء طوال مباراة فريقه ضد كورينثيانز.

وبحسب تقارير صحفية، فإن نيمار تأثر بإصابة تعرض  في مباراة ربع النهائي السابقة ضد براجانتينو وقضى الأسبوع في الخضوع للعلاج، ولكن لسوء الحظ لم يتمكن من التعافي في الوقت المناسب للنزول إلى الملعب.

 وقال بيدرو كايكسينيا مدرب سانتوس بعد مباراة الأمس: “شعر نيمار بعدم الراحة، لذلك لم يتمكن من المشاركة”.

وأضاف: "لقد بذل الجميع جهدا إضافيا من أجل نيمار، الذي لم يتمكن من المشاركة معنا، وكنا نرغب في منحه فرصة التواجد معنا في المباراة النهائية".

ويُلقب نيمار باللاعب الزجاجي، بعد الإصابات الكثيرة في السنوات الأخيرة، خاصة في تجربته الأخيرة مع الهلال السعودي.

هل يعود نيمار إلى برشلونة؟

في سياق آخر، علق مارسيو كالفيس مستشار نادي سانتوس البرازيلي، على إمكانية عودة نيمار دا سيلفا نجم الفريق، إلى نادي برشلونة، الصيف المقبل.

وقال كالفيس في تصريحات لصحيفة “الاقتصادية” السعودية: “لا أصدق أن نيمار سيعود إلى برشلونة الموسم المقبل، أتوقع استمراره معنا حتى بطولة كأس العالم 2026”.

وأضاف: “نيمار استعاد مستواه بعد العودة إلى نادي سانتوس، وسينضم إلى منتخب البرازيل خلال فترة التوقف الدولي هذا الشهر”.

وتابع: “لم نبدأ مفاوضات تجديد عقد نيمار بعد، نركز الآن على بطولة باوليستا والفوز بها، كما أن اللاعب سعيد للغاية بتواجده في النادي ويتقاضى راتبه دون تأخير”.

برشلونة نيمار سانتوس باوليستا إصابة نيمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. بشرى سارة بشأن زيادة التموين رسميًا

خلال ساعات.. بشرى سارة بشأن زيادة التموين رسميًا

المهندسة الراحلة فاطمة عبد الحليم سلطان

عمرة رمضان انتهت بكارثة للمهندسة فاطمة وأسرتها.. القصة الكاملة لآخر سفرية للسعودية

فتاة تسأل الدكتور علي جمعة

فتاة تسأل: لو حطيت صورة شخص ميت على موبايلي هل كده بيتعذب؟ علي جمعة يجيب

سورة قبل الفجر في رمضان

أفضل سورة قبل صلاة الفجر للرزق واستجابة الدعاء في رمضان

صورة ارشيفية

المستندات المطلوبة للتقديم للحصول على مساعدات تكافل وكرامة

فاتورة الغاز المنزلي

طرق دفع فاتورة الغاز المنزلي بالموبايل بخطوات سهولة

موعد عيد الفطر والإجازات الرسمية

موعد عيد الفطر والإجازات الرسمية الباقية في 2025

300 جنيه لكل أسرة.. موعد صرف زيادة تكافل وكرامة منحة رمضان

300 جنيه لكل أسرة.. موعد صرف زيادة تكافل وكرامة منحة رمضان

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

الأزهري يشهد احتفال الأوقاف بذكرى انتصار العاشر من رمضان

النميمة تبطل الصيام

هل الغيبة والنميمة في نهار رمضان تبطل الصيام؟.. احذرها وسارع بالكفارة

الميراث

توفي زوجها بعد عقد القران مباشرة.. هل للمرأة حق في الميراث؟| الإفتاء تجيب

بالصور

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بعباية رمضانية

هيفاء وهبى
هيفاء وهبى
هيفاء وهبى

رخيص ومفيد .. أفضل أنواع التمر للتحكم في سكر الدم والصيام

التمر
التمر
التمر

نوع من الأجبان له فوائد لا تحصى عند تناوله في السحور

الجبن فى السحور
الجبن فى السحور
الجبن فى السحور

أضف الشوفان لوجبة السحور.. واكتشف ماذا يفعل لجسمك

فوائد الشوفان
فوائد الشوفان
فوائد الشوفان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: هل يلتئم الجرح ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الاجتهاد المتجدد: ضرورة فقهية لتجسيد المؤتلف الإسلامي الفاعل

المزيد