إصابة جديدة تضرب نيمار الزجاجي مع سانتوس

تعرض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي سانتوس، لإصابة جديدة حرمته من المشاركة ضد كورينثيانز في نصف نهائي بطولة كأس “باوليستا”، أمس الأحد.

وعانى نيمار، من إصابة في الفخذ الأيسر، جعلته على مقاعد البدلاء طوال مباراة فريقه ضد كورينثيانز.

وبحسب تقارير صحفية، فإن نيمار تأثر بإصابة تعرض في مباراة ربع النهائي السابقة ضد براجانتينو وقضى الأسبوع في الخضوع للعلاج، ولكن لسوء الحظ لم يتمكن من التعافي في الوقت المناسب للنزول إلى الملعب.

وقال بيدرو كايكسينيا مدرب سانتوس بعد مباراة الأمس: “شعر نيمار بعدم الراحة، لذلك لم يتمكن من المشاركة”.

وأضاف: "لقد بذل الجميع جهدا إضافيا من أجل نيمار، الذي لم يتمكن من المشاركة معنا، وكنا نرغب في منحه فرصة التواجد معنا في المباراة النهائية".

ويُلقب نيمار باللاعب الزجاجي، بعد الإصابات الكثيرة في السنوات الأخيرة، خاصة في تجربته الأخيرة مع الهلال السعودي.

هل يعود نيمار إلى برشلونة؟

في سياق آخر، علق مارسيو كالفيس مستشار نادي سانتوس البرازيلي، على إمكانية عودة نيمار دا سيلفا نجم الفريق، إلى نادي برشلونة، الصيف المقبل.

وقال كالفيس في تصريحات لصحيفة “الاقتصادية” السعودية: “لا أصدق أن نيمار سيعود إلى برشلونة الموسم المقبل، أتوقع استمراره معنا حتى بطولة كأس العالم 2026”.

وأضاف: “نيمار استعاد مستواه بعد العودة إلى نادي سانتوس، وسينضم إلى منتخب البرازيل خلال فترة التوقف الدولي هذا الشهر”.

وتابع: “لم نبدأ مفاوضات تجديد عقد نيمار بعد، نركز الآن على بطولة باوليستا والفوز بها، كما أن اللاعب سعيد للغاية بتواجده في النادي ويتقاضى راتبه دون تأخير”.