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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق من سانتوس البرازيلي على إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة

نيمار
نيمار
القسم الرياضة

علق مارسيو كالفيس مستشار نادي سانتوس البرازيلي، على إمكانية عودة نيمار دا سيلفا نجم الفريق، إلى نادي برشلونة، الصيف المقبل.

وقال كالفيس في تصريحات لصحيفة “الاقتصادية” السعودية: “لا أصدق أن نيمار سيعود إلى برشلونة الموسم المقبل، أتوقع استمراره معنا حتى بطولة كأس العالم 2026”.

وأضاف: “نيمار استعاد مستواه بعد العودة إلى نادي سانتوس، وسينضم إلى منتخب البرازيل خلال فترة التوقف الدولي هذا الشهر”.

وتابع: “لم نبدأ مفاوضات تجديد عقد نيمار بعد، نركز الآن على بطولة باوليستا والفوز بها، كما أن اللاعب سعيد للغاية بتواجده في النادي ويتقاضى راتبه دون تأخير”.

15 هدفًا شرط برشلونة للتفكير في نيمار

كانت صحيفة “سبورت” الإسبانية، ذكرت أن إدارة برشلونة اشترطت على نيمار تسجيل 15 هدفًا هذا للموسم للتفكير في استعادة خدماته.

يذكر أن نيمار غادر برشلونة في 2017 عن طريق كسر الشرط الجزائي الموقع في عقده بـ22 مليون يورو، من أجل الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وانضم نيمار إلى سانتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة 6 أشهر بعد إنهاء عقده مع الهلال السعودي.

وشارك نجم السيليساو في 7 مباريات منذ عودته إلى سانتوس، سجل 3 أهداف وصنع مثلها.

برشلونة نيمار نادي برشلونة سانتوس نيمار دا سيلفا

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