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الدردير متغزلا في نبيل دونجا: أغلي من الياقوت
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدردير متغزلا في نبيل دونجا: أغلي من الياقوت

دونجا
دونجا
باسنتي ناجي

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير ، منشوراً بشأن لاعب نادي الزمالك عماد نبيل دونجا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير: "أغلي من الياقوت ".

يذكر أنه قد شهد أحد الكافيهات الشهيرة في منطقة التجمع الأول بالقاهرة مشاجرة بين لاعب نادي الزمالك نبيل عماد دونجا وشاب يدعى إسلام خالد، مما أسفر عن إصابة الأخير بعدة كدمات وسحجات متفرقة في أنحاء جسده.

بدأت الواقعة بخلاف بين الطرفين داخل الكافيه، تطور سريعًا إلى مشادة كلامية حادة، قبل أن يتصاعد الأمر إلى اشتباك بالأيدي. حاول رواد المكان التدخل وفض المشاجرة، إلا أن الشاب تعرض لإصابات مختلفة.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا بالحادث، مسجلًا تحت رقم 3286 جنح التجمع الأول لسنة 2025، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع الواقعة. قامت الأجهزة الأمنية بالاستماع إلى أقوال الشهود، كما تم فحص تسجيلات كاميرات المراقبة المتواجدة في الكافيه.

وأفاد التقرير الطبي المبدئي، بأن المصاب إسلام خالد يعاني من كدمة حول العين اليمنى، وأخرى على الأنف، بالإضافة إلى سحجات في الركبة اليمنى وأماكن متفرقة من جسده، دون أن يكون هناك إصابات خطيرة.

تحرر محضر بالواقعة، ومن المقرر أن تستدعي جهات التحقيق الطرفين للاستماع إلى أقوالهما واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

الزمالك دونجا عماد نبيل دونجا

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