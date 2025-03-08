مشاجرة بين دونجا لاعب الزمالك وشاب بالتجمع.. ماذا حدث بالتفصيل؟

شهد أحد الكافيهات الشهيرة في منطقة التجمع الأول بالقاهرة مشاجرة بين لاعب نادي الزمالك نبيل عماد دونجا وشاب يدعى إسلام خالد، مما أسفر عن إصابة الأخير بعدة كدمات وسحجات متفرقة في أنحاء جسده.

بدأت الواقعة بخلاف بين الطرفين داخل الكافيه، تطور سريعًا إلى مشادة كلامية حادة، قبل أن يتصاعد الأمر إلى اشتباك بالأيدي. حاول رواد المكان التدخل وفض المشاجرة، إلا أن الشاب تعرض لإصابات مختلفة.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا بالحادث، مسجلًا تحت رقم 3286 جنح التجمع الأول لسنة 2025، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع الواقعة. قامت الأجهزة الأمنية بالاستماع إلى أقوال الشهود، كما تم فحص تسجيلات كاميرات المراقبة المتواجدة في الكافيه.

وأفاد التقرير الطبي المبدئي بأن المصاب إسلام خالد يعاني من كدمة حول العين اليمنى، وأخرى على الأنف، بالإضافة إلى سحجات في الركبة اليمنى وأماكن متفرقة من جسده، دون أن يكون هناك إصابات خطيرة.

تحرر محضر بالواقعة، ومن المقرر أن تستدعي جهات التحقيق الطرفين للاستماع إلى أقوالهما واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.