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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غادة والى تفتتح اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات بفيينا

غادة والي
غادة والي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

افتتحت الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب  الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات  والجريمة بفيينا، اجتماعات الدورة 68 للشق رفيع المستوى للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة  بفيينا.

ويشارك في الاجتماعات الدكتور عمرو  عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والسفير محمد نصر سفير مصر فى النمسا واللواء محمد زهير مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات ومدحت وهبة المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وبمشاركة ممثلي غالبية دول العالم .

وتشغل الدكتورة  غادة والى منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة (UNODC) فى فيينا، وتعد هذه أول مرة فى تاريخ القارة الأفريقية التي تتولى وزيرة مصرية هذا المنصب الدولى ليبرز الدور الريادى والمهم لمصر على الساحة الدولية والعالمية، بالإضافة إلى الثقة فى قوة مصر لتقديم ما يخدم مصالح الدول الأعضاء، ويحقق أهداف المكتب فى مواجهة تحديات الجريمة المُنظمَة، بالإضافة إلى مواجهة انتشار المخدرات وظاهرة الإدمان.

وكانت  "والى"، تشغل منصب وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الأسبق ،وتتمتع غادة والى بمهارات وكفاءة وخبرة مما جعلها تتولى هذا المنصب رفيع المستوى كما حققت نجاحات كبيرة على المستوى الدولى .

ويشارك صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى فى اجتماعات  الدورة 68 الشق رفيع المستوى للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة  بفيينا.

 ويترأس وفد الصندوق الدكتور عمرو عثمان مدير  صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى  ومن المقرر ان يعرض الدكتور عمرو عثمان تجرية  الصندوق فى حضور ممثلو دول العالم .

وينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، الاستراتيجية القومية لمكافحة تعاطى المواد المخدرة التى تم اطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما نجح الصندوق على مدار الفترة الماضية فى تنفيذ العديد من البرامج التوعوية لحماية الشباب من التعاطى المخدرات حتى أصبحت تجربة مصر من التجارب الرائدة على مستوى الاقليمى، وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة الصندوق في إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات  على غرار التجربة المصرية.

عمرو عثمان فيينا الامم المتحدة صندوق مكافحة الادمان غادة والي

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