حسام موافي يكشف أسباب الإصابة بالصداع النفسي ويحذر من المسكنات.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن الصداع النصفي، يأتي بسبب الشرايين التي تحمل الدم إلى مخ الإنسان، معلقا: "المجرينا يحدث عندما يكون الدم بالشرايين وفي طريقه إلى المخ، وفجأة تديق وتتسع الشرايين".



وتابع أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال تقديم برنامج ربي زدني علما المذاع على قناة صدى البلد، أن صداع المجرينا يكون بشكل غير عادي، ويتأثر به السيدات أكثر من الرجال، خاصة في الفترة قبل الدورة الشهرية للسيدات".

الصداع النصفي



وأردف الدكتور حسام موافي: معظم مرضى المجرينا يكون لهم معدل ذكاء عالي، ولكن يلازمهم صداع شديد، يختلف بشكل كبير عن الصداع النصفي العادي.

ووجه موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، نصيحة للمرضى الذين يتألمون من المجرينا، بعدم الاعتماد بشكل كبير على الأدوية المسكنة، لأنها تؤثر على المعدة وتعرضها لمشكلات عدة.