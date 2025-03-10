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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

صحة الصائم في خطر.. حسام موافي يحذر من الوجبة الأساسية عند الإفطار

تحذير طبي صحة الصائم في خطر .. حسام موافي يحذر من تناول الوجبة الأساسية عند الإفطار
تحذير طبي صحة الصائم في خطر .. حسام موافي يحذر من تناول الوجبة الأساسية عند الإفطار
أسماء عبد الحفيظ

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطأ شائع يقع فيه أغلب الأشخاص عند تناول الطعام على الفطار خلال شهر رمضان عند الصيام .

النصائح الغذائية

وقدم موافي بعض النصائح الغذائية التى يمكن اتباعها أثناء فترة الصيام، ولفت الإنتباة إلى أن امتصاص الأمعاء قد يكون أكثر فعالية خلال هذه الفترة، أى فترة الفطار،وهذا قد يشكل تهديدًا لصحة الإنسان.

عملية الهضم 

وأشار موافي في برنامج "رب زدني علمًا" المُذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن عملية الهضم تتكون من مرحلتين:يتمثلا فى الهضم والامتصاص، ففي حالة الصيام، تكون نسبة الامتصاص أعلى بكثير. 

تحذير طبي من تناول الوجبة الأساسية على الفطار

وفجر موافي معلومة كانت بمثابة مفاجئة للأغلبية وهي أن جسم الإنسان خلال الأيام العادية قد يمتص 10 جرامات من الدهون فقط لا غير من بين 100 جرام يتم تناولها، بينما في رمضان أى خلال الصيام، فإن الجسم يمتص الكمية كاملة.

وأوضح موافي أن الجسم عندما يمتص حوالي 10 جرامات فقط من الدهون المتواجدة فى كمية الطعام فهذا يجعله يتخلص من الـ 90 جرامًا المتبقية من الدهون عبر البراز، مشيرا إلى أنه خلال فترة الصيام،  يقع الجسم فى حيرة وتتغير الأمور، فقد يقوم الجسم بامتصاص كمية الدهون كاملة، أي 100 جرام من الدهون كاملة، وهذا يزيد من احتمالية تحميل الجسم بمزيد من العناصر الغذائية بشكل مبالغ فية وبكثافة عالية جدا قد لا يستطيع التعامل معها بشكل سليم.

تحذير طبي صحة الصائم في خطر .. حسام موافي يحذر من تناول الوجبة الأساسية عند الإفطار
تحذير طبي صحة الصائم في خطر .. حسام موافي يحذر من تناول الوجبة الأساسية عند الإفطار
تحذير طبي صحة الصائم في خطر .. حسام موافي يحذر من تناول الوجبة الأساسية عند الإفطار

ولفت الإنتباة أستاذ الحالات الحرجة إلى أن نسبة الامتصاص ترتبط بعدد ساعات الصيام؛ أى كلما زادت ساعات الصيام، زادت نسبة إمتصاص جرامات الدهون فى الطعام، وهذا الأمر قد يشكل خطرًا على الصحة رغم كونه منطقيًا.

نصيحة مهمة 

وقدم "موافي"  نصيحة مهمة وهي عدم تناول الوجبة الرئيسية عند الإفطار، كما أوصى بالحرص على تناول ثلاث وجبات أساسية بشكل معتاد لا مبالغ فى كميات الطعام طوال شهر رمضان.

الصيام الهضم حسام موافي شهر رمضان الجسم الدهون الفطار موافي صحة الإنسان أستاذ الحالات الحرجة عملية الهضم الإفطار ثلاث وجبات أساسية

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صحة الصائم في خطر.. حسام موافي يحذر من الوجبة الأساسية عند الإفطار

تحذير طبي صحة الصائم في خطر .. حسام موافي يحذر من تناول الوجبة الأساسية عند الإفطار
تحذير طبي صحة الصائم في خطر .. حسام موافي يحذر من تناول الوجبة الأساسية عند الإفطار
تحذير طبي صحة الصائم في خطر .. حسام موافي يحذر من تناول الوجبة الأساسية عند الإفطار

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