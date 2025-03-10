أطول مائدة إفطار على شاطئ البحر بمدينة دهب

شهدت مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، تنظيم أطول مائدة إفطار جماعي على شاطئ المسبط الواقع على خليج العقبة، بحضور الآلاف من السائحين والمواطنين.

أطول مائدة إفطار رمضاني



وأقيمت المائدة لمسافة امتدت إلى أكثر من 160 متر على الممشى السياحي، تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ضمن احتفالات المحافظة بذكرى العاشر من رمضان، وبمشاركة العديد من رجال الأعمال، وأصحاب المطاعم والمحلات التي توجد على الممشى السياحي.

ووجه المحافظ تحية اعتزاز و تقدير لأرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة وأبناء مصر الذين ضحوا بدمائهم الغالية للدفاع عنها، كما بعث تحية اعتزاز وتقدير لأسر الشهداء وذويهم.

إقبال من مواطني دهب علي مائدة العاشر من رمضان

قال محمد الغنام، القائم على تنظيم المائدة، إنه يجرى إعداد هذه المائدة في العاشر من رمضان كل عام، وتشهد إقبالا شديدا من المواطنين والسائحين عاما بعد الآخر،

صدي وحديث السائحين بدهب

وأصبحت صدى وحديث للسائحين المترددين على المدينة، ويحرصون على زيارة المدينة في هذا التوقيت للمشاركة في المائدة التي تصفي روح البهجة والسعادة على وجوه كافة أهالي المدينة والسائحين.

وأوضح "الغنام"، أنه جرى تجهيز وجبات تكفي لنحو 2000 فرد من كافة أطياف المجتمع السيناوي والسائحين، لافتًا إلى أنه يجري تنظيم هذه المائدة تحت رعاية اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وإشراف مجلس المدينة، ودعم كبير من المستثمرين، ورجال الأعمال بالمدينة.

وأكد أن هذه المائدة تعد دعاية مجانية للسياحة بمدينة دهب، خاصة أن السائحين يقومون بتصوير المائدة التي توجد على الممشى السياحي ذات الطبيعة الخلابة، ويقوموا بنشر هذه الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

روح المودة بين مواطني دهب



ولفت إلى أنها تؤكد روح المودة والتعاون بين مواطني سيناء بمختلف طوائفهم، ومدى الترحيب بالسائحين، مما يؤكد على التسامح على أرض جنوب سيناء، خاصة أن المائدة حظيت بإقبال كبير من السائحين، الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الإفطار الجماعي، وإعجابهم بروح التعاون والود بين المصريين بشكل عام، ومواطني جنوب سيناء بشكل خاص.

وأضاف أن المائدة تضمنت وجبات فاخرة وعصائر، وحلويات، وزجاجات مياه، وجرى تنظيمها بالتنسيق بين كافة الجهات الداعمة لهذه المائدة لتوفير كافة السلع الغذائية التي تكفي لطهي وإعداد وجبات إفطار تكفي لهذا العدد، مقدما التهنئة لرجال القوات المسلحة الذين يقدمون أرواحهم لحماية هذا الوطن، والتحية والتقدير لأرواح الشهداء الذين ضحوا من أجل كل حبة رمل في سيناء.