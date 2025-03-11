اليوم.. نظر استئناف مساعدة هالة صدقي على حفظ بلاغها ضد الفنانة

تنظر المحكمة المختصة اليوم الثلاثاء الاستئناف المقدم من "حسنة"، مساعدة الفنانة هالة صدقي، على قرار حفظ التحقيقات في بلاغها ضد الفنانة، والذي اتهمتها فيه بالنصب وعدم سداد مبلغ 150 ألف ريال سعودي نظير ظهورها معها في أحد البرامج الخليجية الشهيرة.

استئناف مساعدة هالة صدقي على حفظ بلاغها ضد الفنانة

وفي تطور جديد، أحالت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بالجيزة التظلم المقدم من "حسنة" ضد قرار الحفظ إلى دائرة قضائية أخرى، وفقًا لما أعلنه مصطفى رمضان، محامي المدعية.

كانت النيابة قد حفظت التحقيقات بقرار من المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، بعد مراجعة أقوال جميع الأطراف، حيث انتهت التحقيقات، التي جرت تحت إشراف المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، إلى عدم وجود جريمة تستدعي إقامة دعوى قضائية.

وزعمت المدعية أن الفنانة هالة صدقي امتنعت عن منحها المبلغ المتفق عليه عقب انتهاء الحلقة، إلا أن الفنانة أنكرت الاتهامات أمام النيابة، مؤكدة أنها سلمت المبلغ لمساعدتها بالعملة المحلية بما يعادل قيمته بالريال السعودي، لكنها فوجئت بعدم تنفيذ الاتفاق بالتبرع بالمبلغ إلى مستشفى الدكتور مجدي يعقوب.