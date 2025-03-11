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آخر تحديث لسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 11-3-2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 11-3-2025

سعر الدرهم الاماراتي
سعر الدرهم الاماراتي
محمد صبيح

يستعرض صدى البلد سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 11-3-2025 خلال السطور التالية:

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي سعر شراء 13.784 جنيه وسعر بيع 13.811 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بنك HSBC

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك HSBC سعر شراء 13.770 جنيه وسعر بيع 13.790 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان سعر شراء 13.764 جنيه وسعر بيع 13.808 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي سعر شراء 13.763 جنيه وسعر بيع 13.791 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بنك البركة

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة سعر شراء 13.762 جنيه وسعر بيع 13.790 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري سعر شراء 13.760 جنيه وسعر بيع 13.798 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر سعر شراء 13.750 جنيه وسعر بيع 13.791 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري سعر شراء 13.750 جنيه وسعر بيع 13.791 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي سعر شراء 13.750 جنيه وسعر بيع 13.796 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية سعر شراء 13.748 جنيه وسعر بيع 13.791 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بنك قناة السويس

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس سعر شراء 13.741 جنيه وسعر بيع 13.791 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في ميد بنك

سجل سعر الدرهم الإماراتي في ميد بنك سعر شراء 13.734 جنيه وسعر بيع 13.808 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) سعر شراء 13.734 جنيه وسعر بيع 13.780 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك التنمية الصناعية سعر شراء 13.717 جنيه وسعر بيع 13.829 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك كريدي أجريكول سعر شراء 13.690 جنيه وسعر بيع 13.790 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني (NBK)

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الكويت الوطني (NBK) سعر شراء 13.625 جنيه وسعر بيع 13.861 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بنك QNB الأهلي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك QNB الأهلي سعر شراء 13.553 جنيه وسعر بيع 13.581 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في المصرف المتحد

سجل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد سعر شراء 13.480 جنيه وسعر بيع 13.791 جنيه.

البنوك المصرية سعر الدرهم الاماراتي سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بنك البركة

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