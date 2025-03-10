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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موس في ذكرى العاشر من رمضان: جيشنا حقق أعظم الانتصارات واسترد الأرض كاملة

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

هنأ الإعلامي أحمد موسى ، الشعب المصري بذكرى انتصارات العاشر من رمضان ، قائلا:" في مثل هذا اليوم من 52 عاما  كان جيشنا في شرق قناة السويس ودمر خط بارليف".


وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الجيش المصري حقق في هذا اليوم العظيم أعظم الانتصارات وهذه ذكرى عظيمة ". 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"   الرئيس السادات اتخذ قرار الحرب رغم كل التحديات من أجل استعادة الأرض ورجعتا الارض بالكامل بالحرب والسلام ".

استردينا أرضنا كاملة 

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  السادات راح إسرائيل وعمل خطاب تاريخي في الكنسيت والدنيا كلها اتقلبت ساعتها لكنه حصل على أرضه كاملة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"   الشعب المصري استطاع تحقيق الانتصار على إسرائيل وحصلنا على أرضنا كاملة ورحنا للسلام في اتفاقية كامب ديفيد وحصلنا على باقي أرضنا بالتحكيم ورفعنا العمل المصري على أخر شبر في أرضنا ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مصر ملتزمة باتفاق السلام مع إسرائيل".

أحمد موسى اخبار التوك شو العاشر من رمضان موسى انتصارات اكتوبر

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