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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

10 ملايين أسرة.. تفاصيل صرف زيادات التموين الجديدة في شهر رمضان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

مع حلول شهر رمضان المبارك، تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف الزيادة الجديدة على بطاقات التموين، وذلك ضمن الحزمة الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا. 

وتستهدف هذه الزيادة نحو 10 ملايين أسرة، بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية في ظل ارتفاع الأسعار.

تفاصيل زيادة الدعم التمويني
 أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، أن الدعم الإضافي سيكون ساريًا من شهر رمضان وحتى يونيو 2025، ويشمل الفئات الأكثر احتياجًا من حاملي بطاقات التموين. 
وقد تم تحديد قيمة الزيادة وفقًا لعدد أفراد الأسرة على النحو التالي:

الأسر المكونة من فرد واحد تحصل على دعم إضافي بقيمة 125 جنيهًا شهريًا.

الأسر التي تضم فردين أو أكثر تحصل على دعم إضافي بقيمة 250 جنيهًا شهريًا.

موعد صرف الدعم الإضافي
 وقامت وزارة التموين بصرف الزيادة على بطاقات التموين اعتبارًا من يوم الإثنين، الموافق 10 مارس 2025، وتستمر لمدة خمسة أيام متتالية، حتى 15 رمضان الحالي. 

ويأتي هذا الدعم في إطار توجه الحكومة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2025 
بالتزامن مع صرف الدعم الإضافي، أعلنت وزارة التموين قائمة بأسعار السلع التموينية المتاحة لحاملي البطاقات التموينية خلال شهر مارس، والتي تشمل مجموعة متنوعة من المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة، أبرزها:

الزيت: زجاجة زيت خليط 800 مل بسعر 30 جنيهًا.

السكر: 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

الدقيق: عبوة 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

المكرونة: 800 جرام بسعر 13 جنيهًا، و400 جرام بسعر 6.50 جنيه.

اللبن المجفف: عبوة 125 جرامًا بسعر 25.50 جنيه.

الجبن الأبيض: 125 جرامًا بسعر 4.50 جنيه، والجبنة تتراباك 500 جرام بسعر 14 جنيهًا.

العدس المجروش: 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

الفول المعبأ: 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

التونة المفتتة: 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

الصلصة: 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

الصابون ومساحيق الغسيل:

صابون غسيل 125 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

مسحوق الغسيل الأوتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.

مسحوق الغسيل العادي اليدوي 800 جرام بسعر 16 جنيهًا.

سائل غسيل الأواني: 80 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

القهوة سريعة الذوبان: 18 جرامًا بسعر 4 جنيهات.
 

 تأتي هذه الزيادة في الدعم التمويني كجزء من الجهود الحكومية لدعم الأسر الأقل دخلًا، وتخفيف أعباء المعيشة خلال شهر رمضان المبارك. ويعكس هذا الإجراء اهتمام الدولة بتوفير الاحتياجات الأساسية بأسعار مناسبة، بما يضمن تحقيق الاستقرار المعيشي لملايين المواطنين.

وزير المالية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة وزارة التموين رمضان المبارك

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