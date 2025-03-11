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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضابط بريطاني يصدم المتظاهرين: الاحتجاج لفلسطين ممنوع.. لكن لإسرائيل مسموح | شاهد

ضابط شرطة
ضابط شرطة
محمد على

تجمع مجموعة من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين خارج مركز شرطة لندن  احتجاجا على اعتقال متسلق برج بيج بن، حافي القدمين، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

تم تنظيم المظاهرة من قبل مجموعة حملة "المطالبة الشبابية" خارج مركز شرطة تشارينج كروس لدعم المتظاهر الذي تسلق وجلس على المعلم الذي يبلغ ارتفاعه 96 مترا لأكثر من 16 ساعة.

أثار الرجل حافي القدمين، المعروف باسم دان، حالة طوارئ كبرى عندما تسلق جزءًا من الهيكل بينما كان يلوح بعلم فلسطين .

توجه الشباب إلى مركز الشرطة للاحتجاج على اعتقاله.

وقال فريق ويستمنستر التابع لشرطة العاصمة إن الرجل ألقي القبض عليه بعد أن تم إحضاره وإنزاله على الأرض من مكانه على جانب برج إليزابيث، المعروف أكثر باسم بيج بن.

وهتف المتظاهرون "دعوه يرحل"، في إشارة إلى دان.

وقالت شابة ملفوفة بعلم فلسطين لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أنا هنا بسبب اعتقال دان للاحتجاج على الإبادة الجماعية المستمرة وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في غزة".

وطالب المتظاهرون الذين رفعوا أعلام فلسطين الشرطة البريطانية بـ"اختيار الجانب الصواب".

في هذه الأثناء تداول متظاهرون مقطع فيديو لشرطي بريطاني طالبهم فيها بالاحتجاج فقط لأجل إسرائيل وليس فلسطين معتبرا المتظاهرين على الجانب الخطأ.

وقال "إذا كنت تدعم فلسطين، فأنت تخرق القواعد".


وأخبر  ضابط الشرطة البريطاني المتظاهرين أنه يمكن اعتقالهم بسبب دعمهم لفلسطين، ولكن يمكنهم البقاء إذا دعموا إسرائيل.

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