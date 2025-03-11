الأرصاد: الموجة الحارة تستمر على البلاد لمدة أسبوع.. وهذه الظاهرة هي السبب

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الاستقرار فى حالة الطقس خلال الفترة القادمة، حيث تتأثر البلاد بموجة حارة، نتيجة الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

بحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس على البلاد، يتأثر بمرتفع جوى في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة ساعات سطوع أشعة الشمس ويصاحب ذلك هدوء نسبى للرياح.

قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس خلال هذه الفترة، يشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة متوقع استمراره حتى بداية الأسبوع المقبل، بقيم تتراوح ما بين درجتان إلى أربعة درجات مئوية.

قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس يكون دافئا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

خلال هذا الأسبوع، سوف تنعدم فرص الأمطار على أغلب أنحاء البلاد، لتشهد الأجواء استقرارا تاما في الأحوال الجوية، دون حتى التأثر بنشاط رياح.

قالت هيئة الأرصاد، إن الظاهرة الجوية المؤثرة خلال هذه الفترة هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التى سرعان ما تنقشع .

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 15 درجة

شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 13 درجات

جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 15 درجة.