وزير الثقافة يشهد احتفالية قطاع المسرح بذكرى نصر العاشر من رمضان ويكرم أبطال أكتوبر

شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الاحتفالية الكبرى التي نظمها قطاع المسرح، برئاسة المخرج خالد جلال، بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان، وذلك ضمن الليلة الرابعة من النسخة التاسعة لبرنامج “هل هلالك”، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون. وخلال الاحتفالية، كرم الوزير نخبة من أبطال القوات المسلحة، ونجوم الفن، كما سلم جوائز النسخة السابعة من مسابقة “أنا المصري” لمواهب الغناء الشابة.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ستظل علامة مضيئة في التاريخ المصري، كونها تجسد قوة الجيش المصري العظيم وقدرته على تطهير الأرض واسترداد جزء غالٍ منها. وأشار إلى أن الوزارة تحرص على إحياء هذه الذكرى العظيمة لتظل خالدة في وجدان الأجيال الجديدة، باعتبارها نموذجًا مُلهِمًا وحافزًا لمواصلة بناء المجتمع، واستلهام روح أكتوبر لتحقيق التنمية وبناء الجمهورية الجديدة..

من جانبه، قال المخرج خالد جلال، رئيس قطاع المسرح: “نحتفل اليوم بذكرى العاشر من رمضان بمشاركة أبطال قواتنا المسلحة البواسل الذين خاضوا هذه الحرب المجيدة، ويسعدنا تكريمهم، إلى جانب نخبة من نجوم الفن الذين قدموا أعمالًا فنية خلدت بطولات الوطن. كما أننا نربط الماضي بالحاضر من خلال الشباب المبدعين الذين عبروا عن حب الوطن عبر مسابقة “أنا المصري” للأغنية الوطنية، والتي نعلن الليلة أسماء الفائزين بجوائزها في دورتها السابعة”.

وتوجه جلال بالشكر إلى وزير الثقافة على رعايته واهتمامه بجميع الفعاليات الثقافية والفنية التي تعزز مشاعر الوطنية والانتماء، ومنها هذه الاحتفالية التي تُقام سنويًا تكريمًا لأبطال أكتوبر.



عقب ذلك كرم وزير الثقافة عددًا من أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر 1973، وهم اللواء أركان حرب إسماعيل فؤاد درويش، قائد مدرسة المظلات، واللواء أركان حرب محمد رضا عبد السلام علوان، نائب مدير كلية القادة والأركان - لواء 114 مشاة - الكتيبة 340، واللواء أركان حرب جمال الدين أحمد عبد العال بقيادة الجيش الثالث - نائب مدير سلاح الإشارة، واللواء أركان حرب محمود سليمان عبد البر، رئيس فرع التدريب بالجيش الثاني الميداني - سلاح المدرعات الفرقة 21 - معركة الدبابات الكبرى، واللواء أركان حرب سامي فضل، رئيس اتجاه التعليم بالكلية الحربية - قوات الصاعقة وقائد معركة كمين سدر، واللواء أركان حرب عبد العظيم محمد يوسف، سلاح المدرعات ومستشار بالأكاديمية للدراسات العليا والاستراتيجية، واللواء أركان حرب بهاء الدين الحريشي، رئيس عمليات الكتيبة 315، فرقة 4 مدرعة ،قائد مدفعية الفرقة التاسعة مدرعة، والعميد أركان حرب عصمت حسين حمادة، قائد الفصيلة الأولى ،السرية الثانية ،الكتيبة 277 دبابات اللواء 25 مدرع مستقل، قائد كتيبة معركة اللواء بكبريت، واسم الشهيد العقيد علاء الدين محمود درويش، قائد الكتيبة 251 دبابات اللواء 23 مدرعات، استشهد في معركة الثغرة، والعقيد رمضان جاد سيد حسين، قائد الفصيلة الأولى، السرية الثانية - الكتيبة 265 مشاة ميكانيكي، اللواء 15 مدرع مستقل ،شارك في تحرير القنطرة.

كما حرص وزير الثقافة على تكريم نخبة من الفنانين الذين أثروا وجدان المصريين بأعمالهم الوطنية، وهم الموسيقار الراحل سيد مكاوي، والملحن الراحل محمد رحيم، والفنان الكبير علاء مرسي، والفنان الكبير محمد أبو داود، والفنان الكبير فاروق فلوكس، والفنان الكبير أسامة عباس، والفنان الكبير أحمد ماهر، والفنانة القديرة عفاف شعيب، والفنان الكبير خالد زكي، والفنان الكبير أحمد بدير،والفنان الكبير محمد رضوان.

ثم كرم وزير الثقافة، الفائزين بجوائز النسخة السابعة من مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، وهي مسابقة سنوية تهدف إلى اكتشاف المواهب الغنائية من الشباب.

حيث: "فاز بالمركز الأول الفنان أحمد حسن، عن أغنية يوم ميلادي، كلمات محمد طلعت، ألحان أحمد حسن، توزيع شريف منير الوسيمي، وحصل على المركز الثاني الفنان علي الألفي، عن أغنية الدفعة، كلمات أحمد شلبي، ألحان وتوزيع علي الألفي، وفاز بالمركز الثالث الفنانة هالة غلوش، عن أغنية مصر الحلوة، كلمات سلمى رشيد، ألحان وتوزيع وسام أشرف شعيب، وحصد المركز الرابع، الفنانة سلمى مصطفى، عن أغنية التاريخ مكتوب عشانها، كلمات مصطفى شاهين، ألحان عمرو نوار، توزیع محمد بدر، وفاز بالمركز الخامس، الفنانة شهد السعدني، عن أغنية بلاد الخير، كلمات وليد الليثي، ألحان وتوزيع أحمد علاء علي".

كما كرم وزير الثقافة أعضاء لجنة تحكيم المسابقة، الدكتورة نسرین رشدي عميد معهد الكونسرفتوار، الفنانة مروة ناجي، الشاعر تامر حسين.

وتضمنت الاحتفالية فقرات متنوعة والتي تغنى خلالها الفائزون في مسابقة "أنا المصري" بباقة من الأغاني الفائزة فيها، بمصاحبة أوركسترا موسيقي بقيادة المايسترو محمود وحيد، بمشاركة فريق كورال هارموني.