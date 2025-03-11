ترامب: الحل الوحيد للأزمة مع كندا أن تصبح الولاية رقم 51

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحل الوحيد للأزمة المستمرة مع كندا هو أن تصبح الأخيرة الولاية رقم 51 في الولايات المتحدة.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي، "إذا أرادت كندا إنهاء التوترات التجارية والسياسية، فإن الحل بسيط: عليها أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة."

وفي سياق آخر، أعلن ترامب أنه أصدر تعليمات لوزير التجارة الأمريكي بفرض زيادة إضافية على الرسوم الجمركية على كندا، تبلغ 25%.

وأضاف “سنواصل الضغط على كندا حتى يتم تعديل سياساتها التجارية بما يخدم مصلحة أمريكا أولاً.”

كما أعلن الرئيس الأمريكي عن رفع الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من كندا بنسبة 25% اعتبارًا من الثاني من الشهر المقبل، ما لم تلغي كندا الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية.

وأخيرًا، كشف ترمب عن أن الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا ستتضاعف لتصل إلى 50% اعتبارًا من الأربعاء المقبل.