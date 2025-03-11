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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد التهامي: ركوب الخيل من الرياضات التي حثّ عليها النبي

أحمد التهامي
أحمد التهامي
محمود محسن

أكد الفنان أحمد التهامي، أن ركوب الخيل من الرياضات التي حثّ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جانب السباحة، مشيرًا إلى أن هذه الرياضة تمنح الإنسان متعة خاصة، كما وصف الغطس بأنه "عالم آخر"، حيث يمنح الشعور بالعزلة التامة بمجرد النزول تحت سطح البحر، ليكشف عن كائنات بحرية مذهلة وغير متوقعة، تختلف في كل مستوى من الأعماق.

وكشف أحمد التهامي، خلال لقاء له لبرنامج “خط احمر”، عبر فضائية “الحدث ليوم”، عن صورته التي أثارت تفاعلًا واسعًا، مشيدًا بتعدد مواهبه في مجالات عدة، حيث وصفه البعض بـ"الفنان الشامل"، نظرًا لكونه ممثلًا بارعًا في المسرح والدراما والسينما، إلى جانب شغفه الكبير بالرياضة، مثل الغطس، وركوب الخيل، وكمال الأجسام.

لا يفضل السفر إلى الخارج

وتابع الفنان أحمد التهامي، أنه صادف موعد العرض الخاص لفيلم “زنزانة7”،وجوده في شرم الشيخ، المدينة التي يعشقها ويعتبرها وجهته المفضلة داخل مصر، مؤكدًا أنه لا يفضل السفر إلى الخارج، ويفضل قضاء وقته في جنوب سيناء التي يرى أنها تفوق أماكن كثيرة عالميًا بجمالها وسحرها.

 

الدراما ركوب الخيل السباحة سطح البحر أحمد التهامي

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