لمباراة القمة.. إعلامي: رابطة الأندية لا تعلم شيئًا عن طاقم التحكيم السعودي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن أن رابطة الأندية لا تعلم شيئا بخصوص التواصل مع طاقم تحكيم سعودي لإدارة مباراة القمة.

وكتب عبد الجواد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “حكم اللقاء سيطلق صافرته بإلغاء اللقاء ٩:٤٥.. رابطة الأندية لا تعلم أي شيء بخصوص طاقم التحكيم السعودي ”.

حرصت وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي على استدعاء طاقم تحكيم أجنبي من الملكة العربية السعودية لإدارة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز.

طاقم تحكيم من السعودية

وعلم صدي البلد عن نجاح جهود وزارة الشباب والرياضة في توفير طاقم تحكيم أجنبى، من السعودية لإدارة مباراة القمة، إلا أن الطاقم سيصل متأخرا .

وتواصل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مسئولي الفريقين لإنهاء الأزمة الحالية واستدعاء طاقم التحكيم من أجل إقامة المباراة .

ويستضيف الزمالك نظيره الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأولى للمرحلة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي والزمالك

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الزمالك على استاد القاهرة في اطار منافسات الجولة الاولى من الدور النهائي لبطولة الدوري المصري

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وأعلن الأهلي في بيان رسمي رفضه خوض المباراة إلا بوجود طاقم تحكيم أجنبي أو عربي.

بيان الاهلي

أرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، يُخطرهما فيه بموقفه من مباراة القمة التي كان مقررًا لها مساء اليوم، بناءً على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة خلال اجتماعه الطارئ الذي عُقد في الحادية عشرة صباحًا.

وجاءت على النحو التالي:

التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تُنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي في إقامة المباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.

في حالة عدم الاستجابة، يُعلن النادي الأهلي عدم استكمال بطولة الدوري.

مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن.