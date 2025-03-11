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بيدري بعد التأهل لربع النهائي: سنحاول الفوز بكل شيء من أجل مينيارو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيدري بعد التأهل لربع النهائي: سنحاول الفوز بكل شيء من أجل مينيارو

بيدري
بيدري
إسلام مقلد

عبّر الإسباني بيدري، نجم خط وسط برشلونة، عن سعادته بتأهل فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بنفيكا بنتيجة (3-1)، مشيرًا إلى أن اللقاء لم يكن سهلًا، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي مر بها الفريق عقب وفاة طبيب النادي كارليس مينيارو.

رسالة دعم لعائلة مينيارو

وخلال تصريحاته التي نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، قال بيدري: "كانت مباراة معقدة بعد ما حدث يوم السبت. نرسل كل الدعم لعائلة وأصدقاء كارليس مينيارو، وسنحاول الفوز بكل شيء من أجله".

تحليل المباراة وأداء الفريق

وأضاف بيدري: "في مباراة الذهاب لم ندخل بشكل جيد، وكنا بحاجة إلى تحسين ذلك. التألق الفردي للاعبين لدينا ساعد على تحقيق هذه النتيجة".

كما أشاد بأهمية الالتزام الدفاعي قائلًا: "لطالما عملت بأقصى جهد في الدفاع. والدي كان يقول لي إنه حتى لو لعبت بشكل سيئ، فعلى الأقل يجب أن أركض".

رأيه في جائزة أفضل لاعب بالمباراة

وحول فوزه بجائزة أفضل لاعب في المباراة، أشار بيدري إلى أنه كان يرى لاعبين آخرين يستحقونها أيضًا: "قلت لرافينيا ولامين يامال إن الجائزة كان يمكن أن تكون لهما".

بهذا الفوز، يواصل برشلونة مشواره في دوري الأبطال، وسط تطلعات لتحقيق اللقب وإهدائه إلى ذكرى الراحل كارليس مينيارو.

برشلونة بنفيكا بيدري دوري أبطال أوروبا

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