القومي للمرأة يشكر النواب لإقراره المواد المنظمة لتشغيل المصريات

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص الشكر والتقدير الى مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي وذلك لإقراره عدد من المواد المهمة المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد الذي ينظم العمل في القطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

أولويات اهتمامات الحكومة

وعبرت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بهذا القرار الذي يعد مكتسباً هاماً لمساندة المرأة العاملة بالقطاع الخاص ودعم تمكينها، ويؤكد على أن المرأة على أولويات اهتمامات الحكومة تنفيذا للدستور والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، الأمر الذي يشجعها على تقديم المزيد من الجهد والعطاء في العمل فى مختلف المجالات ، كما يساعدها على الاهتمام ورعاية أطفالها وأسرتها.

