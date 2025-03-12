صحة الإسكندرية: مبادرة لاكتشاف أمراض العيون لدى أطفال المدارس

أكدت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة غادة ندا، أن مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" تهدف لتعزيز سبل التعاون بين القطاع الصحي والقطاعات الأخرى عن طريق التعاون مع المبادرات الرئاسية للصحة العامة "100 مليون صحة" لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، والاكتشاف المبكر للأمراض، كما تهدف المبادرة توفير بيئة تعليمية وصحية جيدة للطلاب بالمدارس، بما يضمن لهم التركيز على دراستهم وتحقيق أفضل النتائج.

جاء ذلك خلال مناقشة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية الدكتور عربي أبوزيد، الخطوات التنفيذية لمبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا"، التي تهدف للكشف المبكر عن أمراض العيون لدى أطفال المدارس، مع توفير العلاج والإجراءات الطبية التصحيحية اللازمة بالمجان، وأيضاً رفع الوعي الصحي للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين عن الاهتمام بصحة العيون وكيفية الوقاية من الأمراض التي تصيبها.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة، في بيان، اليوم "الأربعاء" أن المبادرة تقوم على التعاون بين عدة جهات؛ وزارة الصحة والسكان ووزارات التربية والتعليم والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي بالتعاون مع المؤسسة العالمية لأندية "الليونز" لتحقيق الفاعلية القصوى للمبادرة في الوصول للفئات المستهدفة، وتقديم الخدمات الصحية بالجودة المطلوبة.