مدير تعليم القليوبية يتفقد سير العملية التعليمية بمدارس شبرا الخيمة

تابع مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية مدارس إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية؛ حيث تابع مدرسة الشيماء الرسمية للغات بشرق شبرا بتواجد لجنة متابعة الوزارة دكتور بلال زغلول.



وتفقد مدير تعليم القليوبية الفصول الدراسية وناقش الطلاب فيما تم شرحه من المقرر مؤكدًا على ضرورة المشاركة في كافة الأنشطة التربوية المختلفة التى تنمى روح المناقشة والتحدى بين الطلاب.

التأكيد على تواجد طفايات الحريق

كما تفقد حجرات الأنشطة ومصادر التعلم وأكد على تواجد طفايات الحريق وعوامل الأمن والسلامة للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.



وأكد على الدور الفعال لمتابعة مدير المدرسة والمعلمين الأوائل للمعلمين واستخدام الاستراتيجات الحديثة فى التدريس ، وضرورة تنفيذ التدريبات التى تخدم العملية التعليمية.