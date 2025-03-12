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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شاهد .. اللقطات الأولى لحادث خروج قطار الإسكندرية ـ طنطا وتعطل الحركة

حادث قطار الغربية
حادث قطار الغربية
الغربية أحمد علي

ارتبكت حركة القطارات للنقل بقطاع وسط الدلتا للهيئة السكك الحديدية عقب انقلاب جرار قطار وخروج أكثر من 5 عربات بشكل مفاجئ امام منطقة التجنيد بطنطا بمحافظة الغربية  بشكل مفاجئ مما ادي الي تعطل حركة القطارات نسبيا وتم الدفع بعدد من الاوناش والجرارات لرفع آثار الحادث وتأمين ارواح وحياة المواطنين.

خروج عربات قطار طنطا 


وكان خط السكك الحديدية "طنطا ـ الإسكندرية " بنطاق محافظة الغربية شهد تعطل حركة القطارات لأكثر من ساعة جراء انقلاب احط القطارات وخروج 5 عربات عن مسارهم أمام منطقة التجنيد بطنطا الأمر الذي أثار حفيظة الركاب واصابهم بحالة من الهلع جراء خروجه عن الخط الأساسي له وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ حول واقعة انقلاب أحد القطارات وخروج 5 سيارات عن القضبان بنطاق دائرة المركز.

تحرك عاجل للقيادات الأمنية


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع باوناش لرفع العربات واعاده سيرها وصيانة المركبات حفاظا على ارواح المواطنين بمحطة قطارات طنطا الرئيسية .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حادث طنطا قطار صيانة الإسكندرية اوناش منطقة التجنيد

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