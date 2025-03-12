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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اجتماع طارئ بين وزير الرياضة والخطيب لحل أزمة مباراة القمة

اجتماع طاريء بين وزير الرياضة والخطيب لحل أزمة مباراة القمة
اجتماع طاريء بين وزير الرياضة والخطيب لحل أزمة مباراة القمة
علا محمد

يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا هاما وطارئا اليوم الأربعاء مع مجلس إدارة النادي الأهلي لبحث تداعيات مباراة القمة أمام الزمالك.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي علي موقع فيسبوك: "اجتماع بين الكابتن محمود الخطيب والدكتور أشرف صبحي خلال ساعات لحل أزمة القمة وقرار الأهلي بعدم استكمال الدوري".

كانت مباراة القمة قد ألغيت أمس الثلاثاء بعد ذهاب الزمالك وطاقم التحكيم المصري بقيادة محمود بسيوني إلى استاد القاهرة بسبب رفض الأهلي خوض المباراة بطاقم تحكيم مصري.

خطاب الأهلي

أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المحترفة، يخطرهما فيه بموقفه من مباراة القمة التي كان مقررًا لها مساء اليوم، وذلك بناءً على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة خلال اجتماعه الطارئ الذى عقد في الحادية عشرة صباحًا، وجاءت على النحو التالي:
• التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.. وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري.
• مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن.

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