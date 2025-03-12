الأرصاد السعودية تكشف تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 12 مارس 2025

تشهد المملكة العربية السعودية، اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، الرياض، الشرقية.

وقال المركز الوطني للأرصاد بالسعودية في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأربعاء: إن الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، القصيم، حائل، كما يُستبعَد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية.

وتوقع التقرير أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترَيْن مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائجٍ مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة