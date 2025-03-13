وجبة في رمضان تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. لا تتركها

قال الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، إن هناك وجبة في رمضان من تناولها يصلي عليه الله وملائكته.

وأضاف الهواري، في فيديو خاص لـ “صدى البلد”، أن هذه الوجبة هي السحور فهى مرتبطة بزمان معين اي بوقت السحر قبل الفجر، فالسحور أهمية كبيرة فى احكام الإسلام.

واشار الى أن من يتسحر فإنه يفعل هذا استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فأجرى الله على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس بالسحور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تسحروا فإن فى السحور بركة).

وأشار إلى أن الفائدة المترتبة على السحور أن فيه بركة.

الأمر الثاني، أنه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.

الأمر الثالث، أن الإنسان ينقطع عن الطعام والشراب من الفجر للمغرب فالذي يقويه على العبادة هو السحور.

الأمر الرابع، أن من تناول السحور فهو عرضة لنفحات الله، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فالسحور ليس فى حد ذاته انك تقوم لتتناول السحور فى حد ذاته على قدر ما هي طاعة لله سبحانه وتعالى.

الأمر الخامس أن استيقاظك من النوم لتناول وجبة السحور يعد كسرا لعادة النفس، فالنفس في هذا الوقت متعودة تنام وترتاح ولكن الاستيقاظ لوجبة السحور يجعلك أن تتغلب على هوى نفسك.

فضل السحور في رمضان

حثّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على السحور وبيّن بركته، حيث قال إن الله تبارك وتعالى وملائكته يصلّون على المستغفرين والمتسحرين بالأسحار، فليتسحر أحدكم ولو بشربة من ماء وأفضل ما يُتناول في السحور هو السويق والتمر.

تأخير السحور سنة نبوية

كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخّر السحور لما في ذلك من منفعة عظيمة للجسم، وأكد علماء الصحة أن تأخير السحور يقلل من الشعور بالإرهاق أثناء الصيام.

وكان يفصل بين سحوره وأذان الفجر وقتًا يكفي لقراءة خمسين آية، مما يدل على الحكمة في تأخير السحور.

في مصر، استلهم الناس هذه السنة فجعلوا مدفع الإمساك إشارةً تحذيرية قبل الأذان، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، للتنبيه بقرب دخول وقت الصيام.

لذلك، فمن الأفضل أن يحرص الصائم على السحور ولو كان على القليل من الطعام أو الماء، امتثالًا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.