حسام موافي يكشف حالات الإغماء بكهرباء القلب.. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، استشاري طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أنه هناك ارتباط بين الإغماء مع كهرباء القلب ومن النادر أن ارتخاء الصمام يتسبب في غيبوبة.

وتابع خلال تقديم برنامج ربي زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن كهرباء القلب تخصص في كلية الطب، وهو تخصص رائع وجميل واللي فيه متميزين جدًا.



وأكد الدكتور حسام موافي، استشاري طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن هناك 2 أوزين و2 بطين، والقلب يعمل بالكهرباء وهي بؤرة كهربائية أمام يمين فتحة الوريد الأجوف العلوي، وهي ليست عصب ولا عضل وهي جزء صغير يصدر عنها كهرباء.