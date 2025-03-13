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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو كلمة السر.. خالد الغندور يكشف تفاصيل تفعيل الزمالك بند شراء بنتايج

بنتايج
بنتايج
رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور، نقلاً عن مصدر داخل نادي الزمالك، أن أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط، لعب دورًا محوريًا في إنهاء صفقة ضم المغربي محمود بنتايج بشكل نهائي من سانت إتيان الفرنسي.

ونجح النادي في تمديد عقد اللاعب حتى عام 2028، بعد الاتفاق على تفعيل بند الشراء في عقده.

وأوضح المصدر أن ميدو استغل علاقته الجيدة مع لويك بيران، المدير الرياضي لسانت إتيان، لإنهاء الصفقة سريعًا، خاصة أن مساعد بيران كان زميله خلال فترة لعبه في وست هام الإنجليزي، وهذه العلاقة سهلت المفاوضات، وساعدت الزمالك في حسم الصفقة قبل تدخل أندية أخرى من داخل مصر وخارجها.

وأوضح المصدر أن الاتفاق مع النادي الفرنسي نص على دفع قيمة الصفقة على قسطين، يبلغ كل منهما 500 ألف دولار، بدلاً من دفع المبلغ دفعة واحدة. كما استضاف ميدو وكيل اللاعب الفرنسي في القاهرة، حيث جرت مفاوضات مكثفة انتهت بتوقيع بنتايج على عقد جديد لمدة ثلاث سنوات.

ويعتبر نجاح ميدو في تسريع الصفقة خطوة أولى ضمن خطة لجنة التخطيط لتجهيز قائمة الزمالك للموسم المقبل. ومن المنتظر أن يحضر اللاعب مباراة القمة القادمة تلبيةً لدعوة النادي.

الزمالك صفقات الزمالك محمود بنتايك أحمد حسام ميدو اخبار الرياضة

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