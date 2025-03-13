تفاصيل إطلاق خمسيني الرصاص على شقيقه بسبب الميراث ببولاق الدكرور

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في شروع سائق في قتل شقيقه رميا بالرصاص بسبب خلاف على الميراث.

واستعلمت النيابة عن حالة المصاب لسماع أقواله حول الواقعة واستجوبت المتهم حول تفاصيل جريمته.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من مباحث بولاق الدكرور، بإصابة سائق بطلق ناري على يد شقيقه.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث تبين أن سائق، يبلغ من العمر (35 عامًا)، أصيب بطلق ناري في قدمه من سلاح خرطوش على يد شقيقه البالغ من العمر (50 عامًا) بسبب خلافات بينهما حول الميراث، ثم فر هاربًا.

وتم إعداد الأكمنة اللازمة التي أسفرت عن ضبط المتهم وبحوزتهم سلاح ناري المستخدم في الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية.