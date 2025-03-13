بعد تداول فيديو.. أمن القاهرة يضبط المتهم بدهس عامل دليفري مصر الجديدة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بدهس عامل دليفري اسفل كوبري النزهة بمنطقة مصر الجديدة بعد تداول مقطع فيديو للواقعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء فى إطار جهود أجهزة أمن القاهرة لكشف ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد سيارة بالإصطدام بعامل توصيل طلبات مما أودى بحياته بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 9 مارس الجارى تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بقيام قائد سيارة بالإصطدام بـمندوب توصيل طلبات ، مقيم بمحافظة بنى سويف محدثاً إصابته التى أودت بحياته حال قيادته دراجة نارية أسفل كوبرى النزهة بالقاهرة ، وفر هارباً.

وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة محاسب ، ومقيم بمحافظة القليوبية، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.