ميناء رفح البري يستقبل 41 مصابا فلسطينيا و66 مرافقا لهم

استقبل ميناء رفح البري اليوم/الخميس/ 41 مصابا وجريحا ومريضا فلسطينيا و66 مرافقا لهم، قادمين من قطاع غزة، بينما لاتزال عشرات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والإغاثية يُنتظر إدخالها إلى الأشقاء الفلسطنيين في غزة؛ بسبب إغلاق الاحتلال الاسرائيلي منفذي كرم أبو سالم والعوجة البري، منذ 14 يوماً.



وصرح مصدر مسؤول بالميناء، بأن هؤلاء المصابين ومرافقيهم ضمن الدفعة 41 وأنهم استقلوا سيارات الإسعاف المصرية، لنقلهم إلى المستشفيات بشمال سيناء وباقي المحافظات لعلاجهم ورعايتهم الصحية.



ولا تزال عشرات اللوادر ومعدات إعادة الإعمار في انتظار الدخول إلى قطاع غزة فور افتتاح المنافذ، كما أنه في تطور لاحق، انتشرت طوابير الشاحنات على طريق رفح والعريش في انتظار الدخول إلى غزة منذ بداية شهر رمضان المبارك.

