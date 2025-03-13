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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي يعود لمنتخب فرنسا وسط أزمات وانتقادات حادة

مبابي
مبابي
إسلام مقلد

شهدت قائمة منتخب فرنسا عودة النجم كيليان مبابي بعد غياب عن المعسكرين الأخيرين في أكتوبر ونوفمبر 2024 بسبب عدم الجاهزية البدنية ورغبته في التركيز على التأقلم مع فريقه الجديد ريال مدريد لكن عودته تأتي وسط أزمات أثارت الجدل حيث تعرض لانتقادات لاذعة واتهامات خطيرة خلال الأشهر الماضية

وكان مبابي قد واجه اتهامًا بالاعتداء على فتاة خلال إجازة قصيرة في العاصمة السويدية ستوكهولم خلال شهر أكتوبر الماضي وهي القضية التي أثارت ضجة كبيرة كما تعرض اللاعب لهجوم من بعض وسائل الإعلام والجماهير بسبب قراره بالغياب عن المنتخب الفرنسي في وقت حساس

من جانبه أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا قائمة الفريق التي تستعد لخوض مواجهتين قويتين أمام كرواتيا يومي 20 و23 من الشهر الجاري في ربع نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية وشهدت القائمة استدعاء ديزيريه دوي جناح باريس سان جيرمان لأول مرة لتعزيز خط الهجوم

وضمت القائمة في حراسة المرمى ماينان وشوفالييه وسامبا وفي خط الدفاع كلوس وديني وثيو هيرنانديز وكوناتي وكوندي وبافارد وساليبا وأوباميكانو أما خط الوسط فشهد تواجد كامافينجا وجيندوزي وكونيه ورابيو وتشواميني وزاير إيمري فيما جاء الهجوم بقيادة باركولا ودوي وعثمان ديمبلي وكولو مواني وماركوس تورام وأوليسي وكيليان مبابي الذي يعود وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة مدى تأثير أزماته الأخيرة على مستواه مع المنتخب

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