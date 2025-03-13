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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تشهد افتتاح معرض بنت الواحات بمركز شباب الخارجة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، افتتاح معرض "بنت الواحات" بمركز شباب الخارجة، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام حتى 15 مارس الجاري، وذلك بحضور المهندس محمد وحيد مصطفى مدير عام وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، والأستاذ محمد فكري القائم بأعمال مدير عام الشباب والرياضة.

دعم المرأة الواحاتية وتمكينها اقتصاديًا

وأعربت نائب المحافظ عن إعجابها بتنوع المعروضات، كما أكدت على دعم المحافظة لتحقيق هدف المعرض في دعم المرأة الواحاتية وتمكينها اقتصاديًا، من خلال توفير منصة لعرض وتسويق منتجاتها في المعارض المحلية والدولية، بالإضافة إلى إحياء الحرف اليدوية والتراثية التي تميز الواحات.

ويأتي هذا المعرض في إطار رؤية وزارة التنمية المحلية لتفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، ويشارك فيه 32 عارضًا يقدمون مجموعة متنوعة من المنتجات اليدوية والاستهلاكية، بما في ذلك المنتجات التراثية التي تعكس هوية الواحات.

الواحات الوادي الجديد جوله تفقدية نائب محافظ الوادى الجديد معرض بنت الواحات

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