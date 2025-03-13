حسام موافي: الصيام ليس ممنوعا لمرضى القولون التقرحي

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الصيام قد يكشف عن أمراض خفية مثل التهابات الأمعاء المناعية، بما في ذلك القولون التقرحي ومرض كرون.

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، عبر فضائية “صدى البلد”، ان الصيام باعتباره نوعا من أنواع الإجهاد على الجسم قد يؤدي إلى تحفيز العصب المسؤول عن زيادة حركة الأمعاء، مما يسبب الإسهال لدى بعض الأشخاص.

من الضروري استشارة الطبيب

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني،أن الصيام ليس ممنوعًا لمرضى القولون التقرحي، بل قد يكون مفيدًا بعد بدء العلاج، لكن من الضروري استشارة الطبيب.