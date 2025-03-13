مدفع رمضان| سيدة تشكك في مصداقية محمد رمضان.. لقطات متميزة من حلقة اليوم

قدم الفنان محمد رمضان، حلقة اليوم من برنامج " مدفع رمضان " المذاع على قناة " دي إم سي" ، من شوارع محافظتي القاهرة والجيزة .

لحم كتافي من خيركوا

وقال مواطن لمحمد رمضان :" أنا بعمل أكل وببيع للناس على الطريق"، وقال محمد رمضان : أنت كسبت معانا 100 ألف جنيه".

وتابع المواطن: انت عملت فيا جميل مش هنساه عمري كله"، ورد محمد رمضان : أنا لحم كتافي من خيركوا برده".

وقال محمد رمضان، :" قلنا أول واحد هنقابله عاملي فولو على الانستجرام كسب معانا ".

فولو على الانستجرام

وقال محمد رمضان لسيدة:انتي عملالي فولو على انستجرام، وردت السيدة، قائلة :" أيوه".

وتابع محمد رمضان : أنا مصدقك مبروك إنتي كسبتي معانا 100 ألف جنيه".

سيارة الفرحة



جابت سيارة الفرحة التابعة لمدفع رمضان محافظة الإسكندرية، للتعرف على أحلام المصريين هناك.

وحقق محمد رمضان حلم مواطن يدعى محمد محمود، والذي تمنى حج بيت الله الحرام، وقال محمد رمضان:" حج مبرور وذنب مغفور يا حج محمد.. ادعيلنا وأدعي لكل حبايبك".

200 ألف جنيه لرقم عشوائي

منح الفنان محمد رمضان، خلال حلقة اليوم من برنامج "مدفع رمضان"، المذاع عبر قناة "دي إم سي"، جائزة لرقم هاتف عشوائي.



واتصل رمضان، على الهواء بصاحب رقم الهاتف كي يبلغه بفوزه في برنامج “ مدفع رمضان”، بمبلغ قيمته 200 ألف جنيه.

وقال محمد رمضان لسيدة: مبروك كسبتي معانا، وردت:" أنا عارفة الحاجات دي.. باين أوي إن ده مقلب".

وتابع محمد رمضان: والله ده مش مقلب أنا محمد رمضان.. وأنتي كسبتي.. وإحنا بنسجل في شهر رمضان وهنفضل نصور حتى يوم 25 رمضان".



مدفع رمضان

يواصل الفنان محمد رمضان تقديم برنامجه "مدفع رمضان"، الذي يُعرض على قناة DMC، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو تحقيق أحلام الجمهور، سواء من خلال الجوائز المالية أو المفاجآت المختلفة.

وقال رمضان: "اللي محققش حلمه بنحققهوله بفلوس أو بحاجات تانية".