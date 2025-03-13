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معبر رفح يستقبل 41 مصابًا فلسطينيا لتلقي العلاج في مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

معبر رفح يستقبل 41 مصابًا فلسطينيا لتلقي العلاج في مصر

معبر رفح
معبر رفح
هاني حسين

قال عبد المنعم إبراهيم، مراسل " القاهرة الإخبارية"، إن الدولة المصرية مازالت مستمرة في استقبال عدد من الجرحى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد عبد المنعم إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “ القاهرة الإخبارية”، أنه تم استقبال اليوم دفعة جديدة من المصابين، وهي الدفعة الحادية والأربعين القادمة من قطاع غزة عبر معبر رفح إلى الأراضي المصرية.

وأضاف في حديثه، أنه بلغ عدد المصابين بهذه الدفعة ٤١ مصابًا وجريحًا، هذا علاوة عن عدد من المرافقين اللذين أتوا مع المصابين، وأشار إلى، أنه تم نقل المصابين الى المستشفيات المصرية من أجل تلقي الخدمة العلاجية بالكامل.


وتابع: الاحتلال منع دخول أي من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأراضي الفلسطينية لليوم الـ ١٤ على التوالي، حيث أغلقت إسرائيل أبواب المعابر بوجه هذه المساعدات لاستكمال خطة التجويع والحصار.

معبر رفح اخبار التوك شو فلسطين قطاع غزة غزة

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