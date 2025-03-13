تعرف على مواجهات ومواعيد وملاعب ربع ونصف نهائي كأس مصر

اختتمت منافسات ثمن نهائي النسخة رقم 93 لكأس مصر وتحددت أطراف مواجهات ربع النهائي، بتأهل الزمالك والبنك الأهلي على حساب مودرن سبورت والمصري مساء الجمعة، ثم بيراميدز وغزل المحلة على حساب المقاولون العرب وفاركو (السبت).

الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، يستعرض أطراف ومواعيد وملاعب مواجهات ربع النهائي وطريق الأندية الثمانية الصاعدة إلى نصف النهائي والنهائي على النحو التالي:

- السبت 15 مارس: سيراميكا كليوباترا × الجونة (9.30 مساءً– ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية).

- السبت 15 مارس: الزمالك × سموحة (9.30 مساءً– ملعب القاهرة الدولي).

- السبت 15 مارس: بيراميدز × إنبي (9.30 مساءً– ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي بالقاهرة).

- السبت 15 مارس: غزل المحلة × البنك الأهلي ( 9.30 مساءً– ملعب غزل المحلة بالغربية).

وفي نصف النهائي الأول، يواجه المتأهل من لقاء بيراميدز وإنبي، الصاعد من مواجهة غزل المحلة والبنك الأهلي، في تمام التاسعة والنصف مساءً يوم 28 مارس الحالي على ملعب 30 يونيو أو بترو سبورت، وفي التوقيت نفسه ، يواجه الفائز من سيراميكا كليوباترا والجونة، الصاعد من لقاء الزمالك وسموحة على ملعب القاهرة الدولي، أو ملعب الجيش ببرج العرب.